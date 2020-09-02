СМИ: ЕС не включил Россию в список стран для открытия границ

Очередное заседание комитета постоянных представителей стран Евросоюза прошло накануне. Участники решили оставить «белый список» стран, с которыми открыли внешние границы, без изменений. В него входят Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай.

Еще один источник агентства уточнил, что Евросоюз сейчас изучает решение властей Греции о том, чтобы разрешить ограниченный въезд россиянам на свою территорию с 7 сентября.

Собеседник объяснил, что для попадания в «белый список» государствам нужно ответно разрешить въезд на свою территорию гражданам стран ЕС, входящих в Шенгенскую зону. Этого пока не сделали ни Россия, ни Китай. Официальный Пекин входит в список «условно». То есть он соответствует эпидемиологическим критериям, но пока не произойдет взаимного открытия границ, гражданам Китая въезд в страны ЕС закрыт.

Ранее Совет Европейского союза заявил, что для открытия границ с третьими странами используются следующие критерии: оценка эпидемической ситуации, меры для борьбы с коронавирусом. Кроме того, во внимание принимаются экономические и социальные соображения.

Первый список из 14 стран Совет ЕС утвердил 30 июня. Через несколько недель из него исключили Сербию, Черногорию и Алжир. Последним государством, которое вычеркнули из списка, стало Марокко. При этом сам документ носит рекомендательный характер. Окончательное решение принимают власти государств ЕС. При этом открывать границы для стран, не входящих в этот список, нельзя.

Взаимное авиасообщение с 1 августа Россия возобновила с Турцией, Великобританией и Танзанией. Кроме того, границы для россиян открыли Польша, Хорватия, Киргизия, Куба и ряд других стран, но для вылета туда нужно пользоваться иностранными хабами.