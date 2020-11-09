СМИ: Эрдоган и Путин создадут рабочую группу по Карабаху

Турция предложила России создать рабочую группу, которая займется решением ситуации в Нагорном Карабахе. Идею озвучил Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Глава Российского государства, сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на собственный источник, к инициативе турецкого коллеги отнесся с одобрением.

В ближайшее время переговоры по кризису в Карабахе могут перейти в двусторонний формат. Действовать он будет вне зависимости от Минской группы ОБСЕ.

Новая группа, по имеющимся данным, разработает меры для периода после перемирия. Займется она и вопросами, актуальными для политического урегулирования.

После беседы Путина и Эрдогана, отмечено в материале, переговоры по телефону также провели главы МИД обеих стран.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В обеих странах объявлены военное положение и мобилизация. С начала конфликта стороны трижды договаривались прекратить огонь.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республиканские военные теперь контролируют город Шушу.