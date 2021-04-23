СМИ: Донбасс обстреляли из крупнокалиберных пушек

Город Горловка на территории ДНР подвергся обстрелу из крупнокалиберного оружия. Об этом журналист Семен Пегов со ссылкой на собственные источники написал в своем Telegram-канале WarGonzo.

«Горловка с самого утра подвергается жесткому обстрелу ВСУ из ствольной артиллерий калибром 152-мм», — отметил он.

Согласно информации Пегова, также ведется минометный огонь.

Пресс-секретарь военного командования ДНР и начальник пресс-службы армии ДНР не прокомментировали эти данные, сообщило Ura.ru.

В ночь на 22 апреля военные обстреляли окрестности Донецка и Горловки из минометов. Бойцы Донбасса понесли потери, но не ответили огнем на провокации.

Ранее группа украинских журналистов приехала на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, чтобы подготовить постановочные сюжеты. В них сотрудники СМИ расскажут об обстрелах территории со стороны ЛНР, сообщили в пресс-службе милиции самопровозглашенной республики.