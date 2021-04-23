Милиция ЛНР обвинила украинских журналистов в подготовке постановок

Группа украинских журналистов, прибывшая на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, готовит постановочные сюжеты. В них будет говориться об обстрелах территории со стороны ЛНР, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе милиции самопровозглашенной республики.

Речь идет о съемочных группах телеканалов «1+1», ICTV, «Дом» и «5 канала», рассказал офицер пресс-службы Иван Филипоненко.

Журналистов, по его словам, «сопровождают представители 74-го центра информационно-психологических операций с редакционными заданиями подготовить сюжеты с обвинением подразделений Народной милиции в целенаправленном нарушении режима прекращения огня».

Филипоненко добавил, что съемочные группы хотят убедить зрителей в полной приверженности Киева курсу на мир в регионе.

Регулярные обстрелы в Донбассе возобновились в январе. К марту их число заметно увеличилось. Киев и неподконтрольные ему ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

В Кремле говорили о готовности принять меры для защиты российских граждан в регионе.