СМИ: дизайнер Серджио Росси умер после коронавируса

Росси не стало 2 апреля. Он умер в городе Чезена на 85-м году жизни. До этого дизайнер несколько дней находился в больнице.

Предполагается, что причиной смерти могли стать осложнения от COVID-19. Чезена находится на севере Италии. Именно там зафиксировано наибольшее число случаев заболевания коронавирусом.

«Он был нашим духовным лидером, каковым и остается сегодня», — заявил гендиректор компании Sergio Rossi Риккардо Шиутто порталу WWR.

Серджио Росси создал компанию по пошиву женской обуви 1951 году. Ремеслу он научился у своего отца. Журнал Vogue написал, что в 1960-х годах марка Sergio Rossi завоевала сердца покупателей. Она стала ассоциироваться у них с классическим дизайном и итальянским качеством. До 2015 года французская корпорация Kering была владелицей бренда.

Росси сотрудничал с модными домами Dolce & Gabbana, Versace, Azzedine Alaïa. Также он известен как отец Джанвито Росси. Мужчина основал свой бренд обуви.

Эпидемия коронавируса охватила Италию в марте. По последним данным университета Джона Хопкинса, в стране насчитывается более 110 тысяч пациентов с COVID-19. Жертвами вируса стали свыше 13 тысяч. Интересно, что один из итальянских регионов коронавирус практически обошел стороной.