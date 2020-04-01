Один регион Италии почти не тронул коронавирус. Возможно, дело в иммунитете

Такое заявление сделал комиссар службы гражданской обороны по региону Серджио Вентури.

«Если посмотреть на заболеваемость в провинции Феррара, то можно заметить, что есть несколько случаев в столице, но все остальные зафиксированы преимущественно на границе с Болоньей», — процитировало Вентури издание.

Газета отметила, что с начала эпидемии в Ферраре только 307 человек подхватили коронавирус. При этом регион Эмилия-Романья, в состав которого входит провинция, является в Италии вторым по числу зараженных.

Вентури считает, что у местных жителей выработался иммунитет к 2019-nCoV из-за талассемии (наследственное заболевание крови). Также комиссар предположил, что такая тенденция связана с распространением в провинции малярии.

Италия на ряду с Испанией больше всего в Европе пострадала от коронавируса. По последним данным, более 100 тысяч итальянцев больны COVID-19, свыше 12 тысяч умерли. Об этом сообщило РИА «Новости».

В России зарегистрировано 2777 случаев. За последние сутки число заболевших увеличилось на 440 человек.