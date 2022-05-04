СМИ: частные заводы Китая стали тайно покупать российскую нефть

Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая тайно покупают нефть в России, чтобы избежать санкций США. Об этом написала Financial Times со ссылкой на источник на НПЗ в Шаньдуне.

Сотрудник независимого нефтеперерабатывающего завода сообщил газете, что с момента начала спецоперации на Украине он не раскрывал данные о сделках с поставщиками нефти из России. Так компания надеялась избежать внимания и не попасть под санкции США. Завод получил квоту на закупку российского сырья от государственных трейдеров, которые избегают подписывать новые договора с Россией, сообщил источник.

«Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции», — сообщает издание.

США не усмотрели признаков того, что Китай помогает России в проведении спецоперации на Украине. Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Америка «следит за этим».