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    07 августа 2020, 16:41

    СМИ: британский принц Эндрю оказался футфетишистом

    Андрей Иванов

    Женщина по имени Вирджиния Робертс раскрыла тайные пристрастия второго сына Елизаветы II британского принца Эндрю. Она заявила, что он вступал с ней в связь, когда ей было 17 лет. Больше всего Эндрю интересовали ноги Робертс. Об этом пишет The Daily Mail.
    СМИ: британский принц Эндрю оказался футфетишистом

    «Секс с принцем-фетишистом, облизывающим ступни, это самые длинные 10 минут в моей жизни», — приводит издание слова Робертс.

    Женщина уверяет, что ее встречу с принцем Эндрю организовал миллионер-педофил Джеффри Эпштейн, с которым она потом обсуждала странное сексуальное пристрастие экс-наследника британского престола. Ему пришлось осенью прошлого года сложить свои обязанности члена королевской семьи из-за дружбы с Эпштейном.

    «Спустя пару мгновений, не испытывая какой-либо реальной эмоциональной привязанности, он впал в экстаз, оставив меня наедине с моими чувствами страха и тревоги», — цитирует The Daily Mail Робертс.

    Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в педофилии и торговле несовершеннолетними в сексуальных целях, покончил с собой летом прошлого года в тюремной камере.

    Новости SMI.FM