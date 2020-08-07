СМИ: британский принц Эндрю оказался футфетишистом

«Секс с принцем-фетишистом, облизывающим ступни, это самые длинные 10 минут в моей жизни», — приводит издание слова Робертс.

Женщина уверяет, что ее встречу с принцем Эндрю организовал миллионер-педофил Джеффри Эпштейн, с которым она потом обсуждала странное сексуальное пристрастие экс-наследника британского престола. Ему пришлось осенью прошлого года сложить свои обязанности члена королевской семьи из-за дружбы с Эпштейном.

«Спустя пару мгновений, не испытывая какой-либо реальной эмоциональной привязанности, он впал в экстаз, оставив меня наедине с моими чувствами страха и тревоги», — цитирует The Daily Mail Робертс.

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в педофилии и торговле несовершеннолетними в сексуальных целях, покончил с собой летом прошлого года в тюремной камере.