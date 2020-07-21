СМИ: британские парламентарии заявили, что Россия не причастна к голосованию по Brexit

Британские парламентарии решили, что Россия не пыталась повлиять на голосование по Brexit. Однако они усмотрели попытки изменить результаты референдума о независимости Шотландии.

Сделанные выводы описаны в докладе парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности, сообщило издание The Daily Telegraph со ссылкой на документ.

В Великобритании не нашли прямых доказательств того, что Москва повлияла на референдум по Brexit, прошедший в 2016 году. Чего не скажешь о плебисците, касавшемся независимости Шотландии. Его провели в 2014-м.

Доклад ссылается на «заслуживающий доверия комментарий из открытых источников». Он утверждает о якобы предпринятой попытке оказать влияние на шотландскую кампанию. В документе ее назвали «первым вмешательством в западные демократические выборы» со времен СССР. За то, чтобы остаться частью королевства, на референдуме свои голоса отдали 55% шотландцев.

Источники рассказали, что доклад раскритикует британских политиков, юристов и финансистов, из-за которых в Великобританию из РФ стало поступать больше денег в течение последних 10 лет. Особенно это касается Лондона. Составители документа рекомендуют ужесточить контроль за этими денежными потоками.

«Лондон был убежищем для российских денег сомнительного происхождения. Во Великобритании многие этому способствовали», — подчеркнул собеседник агентства.

Доклад также укажет на снисходительность к Москве, которую допустили последние британские правительства. Его составил экс-сотрудник службы внешней разведки Великобритании Ми-6 Кристофер Стил. Именно он составил досье на президента США Дональда Трампа, указав на поддержку его предвыборной кампании в 2016 году со стороны России.