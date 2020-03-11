СМИ: более тысячи человек заразились коронавирусом в США

В США число зараженных коронавирусом превысило тысячу человек. Болеют жители 37 штатов и в Вашингтоне, округ Колумбия. Медики не смогли помочь 31 пациенту — они скончались.

На вечер вторника COVID-19 выявили минимум у 1004 человек, сообщила газета The New York Times, сославшись на собственные подсчеты данных федеральных и местных властей.

Другие данные у телеканала CNN, который опирается на информацию государственных и областных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний. Он говорит о 975 заболевших и 31 погибшем.

В университете Джонса Хопкинса, уточнило РИА «Новости», заявили о 971 случае заражения и 28 смертях.

Первый случай заражения коронавирусом в США, напомнили в NYT, зафиксировали 21 января. В СМИ заметили, что COVID-19 в последнее время диагностируют быстрее. В американских штатах в связи с распространением заболевания «закрываются компании, отменяются занятия, а губернаторы призывают население избегать людных мест».

Большинство заболевших COVID-19 находятся в штате Вашингтон, Калифорнии и Нью-Йорке.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря 2019 года. Он быстро распространился за пределы страны. Сейчас во всем мире заразились уже более 116 тысяч человек, свыше 4,2 тысячи человек погибли. В Италии обратились к Пекину с просьбой помочь в борьбе с инфекцией.