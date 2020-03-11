Италия попросила Китай помочь победить коронавирус

В Италии не хватает лекарств из-за распространения коронавируса. В стране надеются на поддержку Китая, который уже пообещал стране гуманитарную помощь.

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо обсудил сложившуюся ситуацию в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И, сообщило РИА «Новости».

«Италия испытывает трудности в связи с нехваткой медицинских товаров и оборудования, надеется на то, что китайская сторона поможет решить этот крайне острый вопрос», — заметил Ди Майо.

По его словам, в Италии китайские эмигранты стали активными борцами с распространением эпидемии. Власти страны пообещали позаботится об их безопасности и здоровье.

Пекин в свою очередь готов направить итальянцам группу специалистов для противостояния коронавирусу, медицинские маски и «другие необходимые товары медицинского назначения». Экспорт необходимых товаров и оборудования китайская сторона постарается ускорить.

«Мы не забудем поддержку, которую оказала Италия Китаю в трудное для нас время во время эпидемии. Сейчас мы также готовы твердо стоять рядом с итальянским народом», — подчеркнул Ван И.

В случае необходимости в Италию приедут китайские специалисты. Помочь готовы некоторые провинции страны, города и предприятия, которых с итальянцами связывают дружественные отношения.

«Я уверен, что в этой совместной борьбе отношения двух стран еще больше углубятся, а дружба между двумя народами станет еще крепче», — заявил глава МИД КНР, пообещав одержать победу над эпидемией.

В Италии коронавирусом заразились более 10 тысяч человек, с начала эпидемии в стране погиб 631 пациент. Итальянские власти решили закрыть страну на карантин: передвижения по ее территории без уважительных причин запрещены, отменены все спортивные мероприятия, не работают учебные заведения, музеи, театры и кино.