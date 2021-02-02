СМИ: более 80 торговцев поддельной вакциной от коронавируса арестовали в Китае

Силовики ликвидировали подпольные пункты выпуска поддельных препаратов и цепочки их сбыта. Производство и продажу фейковой вакцины организовали в провинциях Цзянсу, Шаньдун и в Пекине.

По данным следствия, с сентября 2020 года главный подозреваемый по этому делу подбил своих сообщников и организовал производство физраствора, который потом продавали по завышенным ценам под видом вакцины от коронавируса.

Злоумышленники попались в рамках организованной в Китае кампании по борьбе с преступлениями, связанными с вакцинами, включая незаконное изготовление и продажу поддельных препаратов, незаконную предпринимательскую деятельность, контрабанду и мошенничество.

Эта кампания стартовала с подачи Министерства общественной безопасности КНР.

Ранее китайский врач Тао Лина назвал уханьскую вакцину от коронавируса, которую выпускает государственная фармкомпания, «самой опасной в мире». Он рассказал о десятке побочек, но потом извинился за свои слова и отказался от них.