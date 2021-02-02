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    02 февраля 2021, 07:39

    СМИ: более 80 торговцев поддельной вакциной от коронавируса арестовали в Китае

    Андрей Иванов

    Китайские полицейские раскрыли дело о торговле поддельной вакциной от коронавируса. Более 80 человек арестовали. Правоохранители изъяли три тысячи доз препарата, который злоумышленники выдавали за настоящую вакцину. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
    СМИ: более 80 торговцев поддельной вакциной от коронавируса арестовали в Китае

    Силовики ликвидировали подпольные пункты выпуска поддельных препаратов и цепочки их сбыта. Производство и продажу фейковой вакцины организовали в провинциях Цзянсу, Шаньдун и в Пекине.

    По данным следствия, с сентября 2020 года главный подозреваемый по этому делу подбил своих сообщников и организовал производство физраствора, который потом продавали по завышенным ценам под видом вакцины от коронавируса.

    Злоумышленники попались в рамках организованной в Китае кампании по борьбе с преступлениями, связанными с вакцинами, включая незаконное изготовление и продажу поддельных препаратов, незаконную предпринимательскую деятельность, контрабанду и мошенничество.

    Эта кампания стартовала с подачи Министерства общественной безопасности КНР.

    Ранее китайский врач Тао Лина назвал уханьскую вакцину от коронавируса, которую выпускает государственная фармкомпания, «самой опасной в мире». Он рассказал о десятке побочек, но потом извинился за свои слова и отказался от них.