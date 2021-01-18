Китайский врач назвал Уханьскую вакцину от коронавируса, выпущенную государственной фармкомпанией «самой опасной в мире». Доктор Тао Лина опубликовал такое заявление в своем аккаунте социальной сети Weibo 5 января. Он признал, что Sinopharm имеет 73 побочных эффекта.

Позже врач извинился перед своими 4,8 миллиона подписчиками, отметив, что отказывается от своего заявления — назвав его «неосторожным» выбором слов.

Среди «побочек» Тао перечислил: боль в области инъекции, головную боль, высокое кровяное давление, недержание мочи, потерю вкуса и зрения и прочие опасные эффекты.

Врач отметил, что «ни одна из вакцин в мире не имеет большего количества побочных эффектов», чем укол Sinopharm, который ставится в два этапа, пишет издание Health. Именно многочисленные побочные эффекты делают препарат самым опасным в мире, утверждает врач.

Источник фото: Weibo / daily mail

Шумиха в прессе и отказ от своих слов

Как сообщили западные журналисты, которые распространили заявление Тао, его пост был «крайне саркастическим». Вероятно, он привлек внимание фармакологической компании, и медику пришлось извиняться за свои слова. Доктор обвинил прессу в искажении своих слов.

«Я приношу свои извинения многочисленным пользователям интернета и гражданам своей страны. Выражаю свое пренебрежение злобными действиями зарубежных СМИ», — позднее написал Тао.

После скандала он сообщил своим подписчикам, что вакцина Sinopharm «очень безопасна», добавив, что он уже получил первую дозу препарата.

Китайские органы здравоохранения одобрили вакцину Sinopharm 31 декабря. Уже выпущено более двух миллионов доз препарата. Власти страны заявили, что «при масштабном использовании вакцины не было зарегистрировано серьезных побочных реакций». Ее эффективность якобы составила 79,34%.

2 января разрешение на использование вакцины в стране выдал Египет. А ранее, 9 декабря ее одобрили Объединенные Арабские Эмираты. В пресс-релизе властей ОАЭ сказано, что решение было основано на «многообещающих показателях эффективности по результатам клинических испытаний». Заключительные испытания вакцины, в том числе испытание с участием 31 000 участников в стране, показали, что эффективность вакцины составляет 86%.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Китае в настоящее время официально зарегистрировано 98 060 случаев заболевания COVID-19. 4 798 человек умерли.