СМИ: Байдена обеспокоили отношения Турции с Россией

США обеспокоена тесными связями Турции с Россией. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник среди европейских чиновников.

Президент США Джо Байден во время видеосвязи с участниками саммита ЕС сообщил, что обеспокоен отношениями Турции с Россией, а также «отступлением» ее от «демократии».

Во время видеосвязи американский президент, как сообщает издание, поговорил и по поводу Китая. Он хочет иметь с этой страной здоровую конкуренцию. Кроме того, он выразил надежду на хорошую координацию в вопросах энергетики и развития технологий.

Джо Байден, не успев заступить на первый срок своего президентства, заявил, что планирует в 2024 году переизбираться на второй. К этому моменту нынешнему президенту США будет 82 года. Он рассчитывает, что вместе с ним будет выдвинет свою кандидатуру вице-президент Камала Харрис.