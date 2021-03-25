Байден решил баллотироваться на выборах 2024 года

Президент США Джо Байден будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он заявил на первой официальной пресс-конференции в Белом доме.

«Мой ответ — да. Я планирую бороться за переизбрание, я ожидаю этого», — сказал 78-летний американский лидер.

Байден уточнил, что не любит загадывать на будущее и не может с уверенностью ничего планировать на ближайшие три с половиной года.

«Я сказал, что ожидаю этого», — подчеркнул он.

Также политик рассчитывает, что на следующих выборах вместе с ним будет баллотироваться вице-президент Камала Харрис. Байден назвал Харрис прекрасным партнером, отлично выполняющим свою работу.

Президенту напомнили, что и его предшественник Дональд Трамп вскоре после вступления в должность заявлял об участии в новых выборах.

На это Байден рассмеялся, сказав, что «ему не хватает» этого предшественника. Нынешний хозяин Белого дома «не имеет понятия» о том, составит ли Трамп ему конкуренцию в 2024 году и «будет ли еще Республиканская партия» к тому времени.

На пресс-конференции Байден сделал еще одно громкое заявление. Он пообещал, что за первые 100 дней его пребывания у власти в США поставят 200 миллионов прививок от коронавируса. В начале декабря Байден ожидал, что инъекций будет вдвое меньше.

По его словам, новая цель по вакцинации является амбициозной, но выполнимой, поскольку «но ни одна другая страна даже близко не приблизилась к тому», что делают Соединенные Штаты.

Всего в США проживают около 330 миллионов человек. Байден вступил в должность 20 января 2021 года, сто дней с момента его президентства наступят 30 апреля.