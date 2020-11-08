«Я буду работать для всех». Джо Байден обратился к нации

Первой на сцену вышла Харрис. Она поблагодарила избирателей, которые выбрали «надежду и правду» и проголосовали за Байдена. Харрис заявила, что нового президента будут уважать в мире. Она добавила, что стала первой в истории страны вице-президентом, но выразила уверенность, женщина не последний раз занимает этот пост.

«Потому что каждая маленькая девочка, которая смотрит меня сегодня вечером, видит, что это страна возможностей», — подчеркнула Харрис.

Вышедший на сцену Джо Байден начал свое выступление с того, что поблагодарил американцев за оказанную честь, они признали его своим лидером и отдали почти 75 миллионов голосов.

«Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев — независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я не обману доверие, которое вы мне оказали», — заявил Байден.

Демократ пообещал, что сделает так, чтобы Америку вновь уважали за рубежом. Байден сообщил, что намерен уничтожить системный расизм в стране. Но главной ближайшей задачей станет борьбе с коронавирусом. Байден сообщил, что уже в понедельник соберет группу ученых советников для того, чтобы обратить пандемию вспять, и не посчитается с затратами.

Внешней политики в своей речи он не коснулся.

Согласно прогнозам аналитиков, за кандидата от Демократической партии отдано более 270 голосов выборщиков. Ему 78 лет, и он станет самым старым президентом США в истории страны. В случае, если пока не закончившийся подсчет голосов подтвердит его победу, Джо Байден вступит в должность в январе 2021 года.