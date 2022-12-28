Мир 28 декабря 2022, 17:23 СМИ Англии сообщили о хаосе в больницах Китая из-за вспышки коронавируса Sky News: в Китае выявлена нехватка мест в больницах из-за вспышки коронавируса РИА «Новости»

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В больницах Китая выявлена суматоха: койко-места вновь заполнены пациентами с симптомами коронавируса. Об этом сообщили журналисты британского издания Sky News.

По их данным, в сфере китайского здравоохранения случился настоящий коллапс. Это вызвано большим количеством случаев заражения населения коронавирусом. По данным английских СМИ, в больницах часто не хватает мест для приема больниц. Кроме того, машины скорой помощи не успевают приехать ко всем нуждающимся. Также медучреждения испытывают острый недостаток в персонале для лечения пациентов.

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Ранее стало известно, что текущая вспышка коронавируса в Китае уже стала крупнейшей в мире за все время пандемии. По данным Bloomberg, 23 декабря только суточный прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Китае составил почти 37 миллионов. При этом 21 декабря количество зараженных составило 248 миллионов человек. Это 18% всего населения страны.

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