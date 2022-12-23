Мир 23 декабря 2022, 20:30 Вспышка ковида в Китае стала крупнейшей в мире за всю пандемию Bloomberg: число зараженных коронавирусом в Китае превысило 248 миллионов человек РИА «Новости»

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Суточный прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Китае составил почти 37 миллионов. Это делает новую вспышку заболевания крупнейшей в мире за все время пандемии. Такие данные со ссылкой на высшие государственные органы здравоохранения Китая привело агентство Bloomberg.

Согласно протоколу заседания Национальной комиссии здравоохранения КНР, которое прошло в минувшую среду, 21 декабря, количество зараженных составило 248 миллионов человек, или 18% всего населения страны.

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Новая вспышка началась с начала первого зимнего месяца и уже превысила рост по количеству заболевших январской вспышки. Тогда коронавирус подтвердился у четырех миллионов жителей Китая.

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Причинами нового роста заболеваемости назвали отмену ограничений, введенных в рамках программы «нулевой терпимости к ковиду», которая действовала в Китае с начала пандемии, а также распространении штамма «омикрон» среди жителей с низким уровнем естественного иммунитета. По оценкам китайских специалистов, самое большое количество инфицированных приходится на юго-западную провинцию Сычуань и Пекин.

Журналисты агентства подчеркнули, что неизвестно, как китайская служба здравоохранения проводила подсчеты, потому что сеть кабин для ПЦР-тестов ликвидировали в начале декабря. Сейчас жители страны используют только экспресс-тесты на антигены в домашних условиях с обязательным уведомлением о положительных результатах.

Власти уже заявили, что в столице начался рост тяжелых и критических случаев заболевания коронавирусной инфекции с общим снижением случаев заражения.