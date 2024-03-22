Спецоперация 22 марта 2024, 07:55 Работа российских военных привела к оттоку наемников из ВСУ Рогов: действия российских бойцов отрезвили иностранных наемников в рядах ВСУ РИА «Новости»

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Регулярные удары российских подразделений спровоцировали отток иностранных наемников ВСУ из оккупированной части Запорожской области. Об этом рассказал РИА «Новости» глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл», — сказал он.

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По его словам, после ряда ударов по местам скопления иностранных наемников начался их отток. Теперь «добровольно умирать за режим» президента Украины Владимира Зеленского стали меньше, подчеркнул Рогов.

Наемники в ВСУ сейчас присутствуют в основном на уровне командования. Они же принимают решения насчет нанесения ракетных ударов по целям из поставленного Украине зарубежного оружия. В самих боях они почти не участвуют.

Такого же мнения придерживается экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Он отметил, что наемники стали гораздо реже приезжать на Украину, так как российские военные «устроили для них ад на поле боя».