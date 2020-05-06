Смертность из-за карантина на дорогах во всем мире снизилась на 50-60%

В результате введения карантинных мер на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции в некоторых странах мира смертность на дорогах снизилась на 50-60%. Режим изоляции снизил трафик движения и сократил количество ДТП, в которых гибли люди.

Как сообщил РИА «Новости» президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт, ограничения естественным образом уменьшили интенсивность движения на дорогах.

«Это, в свою очередь, согласно официальным данным, привело к снижению на 50-60% (по сравнению с цифрами 2019 года) смертности в результате ДТП во Франции, Норвегии, Швеции, Испании, а также в Нью-Йорке», — сказал Тодт. Он добавил, что похожая тенденция отмечается в Индии и Марокко.

В то же время, в некоторых странах на опустевших шоссе участились случаи превышения скорости. В частности, в британском Манчестере число подобных нарушений выросло на 57%.

Как следствие объявления изоляционных мер, объявленных правительством России, число машин на дорогах в Московской области снизилось на 35%. На магистралях М2 «Крым» и М4 «Дон» их количество уменьшилось вдвое.