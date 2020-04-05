Дороги Подмосковья стали свободнее во время режима самоизоляции

Жители Подмосковья продолжают оставаться дома и лишний раз не выходить на улицу. Уже 4 апреля машин на дорогах стало меньше на 35%, чем было раньше.

Если сравнивать число автомобилей 4 и 5 апреля, то снижение составило 13%. Меньше всего машин стало на вылетных магистралях М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Там количество транспорта сократилось на 50%.

«На хордовых и муниципальных дорогах, преимущественно в дачных районах, трафик сохраняется», — сообщил департамент транспорта Московской области.

Количество нарушений ПДД снизилось на 4% до 93 тысяч случаев. При этом это все равно больше на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего за сутки в области зафиксировали шесть аварий. В результате ДТП погибли четыре человека, восемь жителей травмы различной степени тяжести.

Начиная с 30 марта в Подмосковье действует режим самоизоляции. Граждан призывают оставаться дома. Выходить на улицу можно только для похода в ближайший магазин или аптеку. Также можно вынести мусор, поехать на работу или погулять с собакой.

По последним данным, в регионе насчитывается 305 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Вылечить удалось 34 человека.