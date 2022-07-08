Смертельный выстрел в Синдзо Абэ попал на видео

Первый выстрел в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ ушел мимо. Второй стал для политика смертельным. Момент его ранения сняли на видео.

На размещенных в Сети кадрах Абэ сначала повернулся в сторону стрелявшего. После этого в него сразу же выпустили вторую пулю. Экс-премьер упал на землю, а его охранники скрутили нападавшего.

Покушение на политика произошло в городе Нара, где Абэ выступал на митинге в поддержку Либерально-демократической партии. Его устроил бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, стрелявший из самодельного дробовика.

Политик получил ранение в шею и потерял сознание. В госпиталь его доставили на вертолете. У Абэ выявили подкожное кровоизлияние в левую часть грудной клетки, позже у политика отказали легкие и остановилось сердце. Медики боролись за его жизнь несколько часов, но спасти не смогли.