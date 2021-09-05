«Смертельная угроза» исходит от России для Европы, при этом западные страны не уделяют должного внимания вопросам безопасности. Такое мнение выразил бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

По словам бывшего министра, сейчас большинство европейских политиков не думают о вопросах безопасности. Их волнуют новые источники энергии, климат и зеленая революция. Ващиковский подчеркнул, что реальная опасность исходит не от смога, а от российских ракет «Искандер».

«Они могут упасть на какой-то из наших городов. Именно они могут принести нам смерть, а не некий мифический смог, который якобы стал для нас главной угрозой», — заявил дипломат в интервью порталу wPolityc.

Он добавил, что опасения вызывают и российские учения «Запад-2021». Ващиковский подчеркнул, что военные отрабатывают действия по отражению нападения Польши. Такой сценарий предусматривает нанесение ядерного удара по Варшаве. Экс-глава МИД считает, что учения носят не оборонительный характер, а агрессивный.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию предоставить данные об учениях «Запад-2021».