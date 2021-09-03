Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию предоставить данные об учениях «Запад-2021»

Российские власти должны раскрыть подробности военных учений «Запад-2021» и вести себя предсказуемо на фоне обеспокоенности Прибалтики Балтии, Польши и Украины. К этому призвал генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

«Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения», — приводит агентство Reuters слова Столтенберга.

Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на военных полигонах двух государств. В них примут участие около 200 тысяч человек, более 80 самолетов и вертолетов — всего до 760 единиц боевой техники. В основе маневров будет отработка оборонительной стратегии в случае одного из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условной страны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в учениях «Запад-2021» примут участие новые отечественные боевые роботы. По его словам, таких машин произвели уже несколько десятков. Они способны действовать на расстоянии до пяти километров от позиций противника.