Мир 07 мая 2023, 08:06 Смерть с косой появилась на коронации Карла III — СМИ Daily Mail: на коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве появился ангел смерти Соцсети

Читать 360tv в

В Вестминстерском аббатстве Лондона на коронации Карла III заметили фигуру в черном плаще, похожую на смерть с косой. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Видеоролик с церемонии завирусился в Twitter. На кадрах можно видеть, как в проходе появляется фигура в черном плаще с капюшоном и предметом в руках, похожим на косу. В комментариях пользователи начали называть произошедшее приходом Мрачного жнеца.

Реклама

Коронация британского короля Карла III и его супруги — королевы-консорта Камиллы состоялась в субботу, 6 мая. На нее пригласили более двух тысяч гостей, в том числе представителей 203 стран, включая примерно 100 глав государств.

Церемония в Вестминстерском аббатстве длилась около двух часов. Ее кульминацией стало возложение на голову монарха духовным главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби короны святого Эдуарда Исповедника. Эти события ознаменовали первую коронацию с 1953 года, когда покойная королева Елизавета II была коронована в Вестминстерском аббатстве и продолжала править Великобританией более 70 лет.