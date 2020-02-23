Смерть бизнесмена в доме украинского экс-министра назвали убийством

«В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. Следовательно, по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство — ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», — указали в пресс-службе.

Полиция уже установила, что в момент смерти предпринимателя в доме находилось три человека, включая гостя. В крови всех был обнаружен алкоголь.

Ранее сообщалось, что в доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары был обнаружен труп бизнесмена. Сначала следствие считало, что мужчина совершил самоубийство.

Погибший — предприниматель Сергей Старицкий, возглавлявший телеканал «Интер», а также департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании. Оружие, которое нашла полиция рядом с телом, было зарегистрировано на Леонида Кожара — это пистолет Jericho 941. Сам Кожара в момент выстрела находился в другой комнате со своей супругой.