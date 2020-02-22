Труп крупного бизнесмена нашли в доме украинского экс-министра

В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары был обнаружен труп бизнесмена. По информации СМИ, мужчина совершил самоубийство.

Погибший — предприниматель Сергей Старицкий, возглавлявший телеканал «Интер», а также департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании. Оружие, которое нашла полиция рядом с телом, было зарегистрировано на Леонида Кожара — это пистолет Jericho 941

«Сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. По указанному адресу полицейские обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки „Jericho 941 PSL“, патроны и гильза», — указано в сообщении полиции, которое передает «Интерфакс-Украина».

Известно, что совершил суицид, пока хозяин дома со своей супругой в другой комнате. Пока допускается версия убийства — уже заведено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».