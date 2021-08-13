Сын президента Аргентины сменил пол и имя

Сын президента Аргентины Эстанислао Фернандес получил новое удостоверение личности. Своей радостью он поделился в Instagram, ведь он сменил не только имя, но и пол. В соответствующей графе теперь стоит отметка «Х».

Это означает, что гражданин не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу — это небинарный или неопределенный пол. Эстанислао также сменил имя на новое — Тани.

«Я счастлив», — сказал Эстанислао Фернандес.

О своей небинарности молодой человек заявил еще в июле прошлого года, но получить документальное подтверждение смог только сейчас.

Его отец президента Аргентины Альберто Фернандес первые три удостоверения личности нового образца вручил 21 июля.

«Есть другие идентичности, помимо мужской или женской, и мы должны их уважать», — подчеркнул политик.

В мае 2021 года американская актриса и певица Деми Ловато потребовала в отношении себя употреблять местоимение «они». Ранее он заявила о своей пансексуальности и объявила себя небинарной.