Деми Ловато официально попросила называть себя «они»

Американская актриса и певица Деми Ловато после заявления о своей пансексуальности объявила себя небинарной. Она просит в отношении нее употреблять местоимение «они».

«Сегодня день, когда я так счастлива поделиться со всеми вами частью своей жизни. Я с гордостью сообщаю вам, что я идентифицирую себя как небинарный человек и официально изменю свои местоимения на „они“», — написала Деми в Twitter.

К пониманию своей гендерной идентичности певица пришла, по ее словам, после года «исцеляющей и саморефлексивной» работы. Певица добавила, что они все еще «учатся и приходят в себя», а также не считают себя «экспертом или представителем» по этому вопросу.

На протяжении всей своей карьеры Деми была откровенным сторонником прав ЛГБТ. Она вместе с Ником Джонасом отменила гастроли в американских городах Роли и Шарлотт в 2016 году после того, как в Северной Каролине был принят законопроект против ЛГБТ.

В феврале этого года певица выпустила документальный фильм о сильной передозировке наркотиками, которую она пережила в 2018 году. В тот день у нее было три инсульта и сердечный приступ.