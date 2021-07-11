В ЛНР заявили о гибели украинских силовиков при попытке провокации

При попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе погибли два украинских силовика, говорится в сообщении на сайте народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В ночь на воскресенье, 11 июля, снайперская группа из состава отдельного центра Сил специальных операций «Запад» подорвались на минном поле в районе населенного пункта Новозвановка в зоне ответственности 24-й бригады киевских силовиков, говорится в сообщении.

По данным народной милиции ЛНР, в результате случившегося погибли два человека.

«Не исключаем, что командование операции объединенных сил использовало данный транспорт для доставки снайперов, а также их внеплановой эвакуации», — указано в тексте сообщения.

По заявлению Штаба Операции Объединенный сил Украины, 11 июля противник пять раз нарушил режим прекращения огня. При этом там также отметили, что боевых потерь зафиксировано не было.

Украинская сторона продолжит переговоры по Донбассу в Трехсторонней контактной группе, если из обсуждения выйдет представительница ДНР Майя Пирогова, заявил член украинской делегации Денис Казанский. До этого представители украинской стороны ушли с заседания во время отчета политической подгруппы. Причиной стало присутствие на встрече Пироговой. Тогда самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о срыве заседания.