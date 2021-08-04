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    04 августа 2021, 21:09

    Слуцкий уличил ОБСЕ в приверженности двойным стандартам

    Александра Ломейко

    ОБСЕ отказалась присутствовать на выборах в России в качестве международных наблюдателей. Решение организации в Госдуме сочли политизированным и выдержанным в духе двойных стандартов.

    Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ситуацию «своего рода показательным демаршем». Его слова привело РИА «Новости».

    «Ссылки на невозможность осуществлять мониторинговую миссию в сокращенных объемах не совсем состоятельны и больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов», — подчеркнул Слуцкий.

    Парламентарий напомнил, что на выборах президента США в группе наблюдателей было 30 человек и 11 экспертов. Российская сторона предложила, чтобы в миссию вошли 50 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и 10 от ПА ОБСЕ — почти вдвое больше.

    «Поэтому данное решение скорее всего можно считать политизированным», — заметил председатель думского комитета.

    При этом Россия упомянула «исключительно о санитарных нормах, а не об ограничениях по каким-то другим причинам».

    «Конечно, на самих выборах это никак не отразится. Они пройдут в соответствии со всеми демократическими принципами», — подытожил Слуцкий.

    ОБСЕ отказалась наблюдать за парламентскими выборами в России на фоне требования ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.