Слуцкий уличил ОБСЕ в приверженности двойным стандартам

ОБСЕ отказалась присутствовать на выборах в России в качестве международных наблюдателей. Решение организации в Госдуме сочли политизированным и выдержанным в духе двойных стандартов.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ситуацию «своего рода показательным демаршем». Его слова привело РИА «Новости».

«Ссылки на невозможность осуществлять мониторинговую миссию в сокращенных объемах не совсем состоятельны и больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов», — подчеркнул Слуцкий.

Парламентарий напомнил, что на выборах президента США в группе наблюдателей было 30 человек и 11 экспертов. Российская сторона предложила, чтобы в миссию вошли 50 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и 10 от ПА ОБСЕ — почти вдвое больше.

«Поэтому данное решение скорее всего можно считать политизированным», — заметил председатель думского комитета.

При этом Россия упомянула «исключительно о санитарных нормах, а не об ограничениях по каким-то другим причинам».

«Конечно, на самих выборах это никак не отразится. Они пройдут в соответствии со всеми демократическими принципами», — подытожил Слуцкий.

ОБСЕ отказалась наблюдать за парламентскими выборами в России на фоне требования ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.