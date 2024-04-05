Мир 05 апреля 2024, 19:13 Слуцкий ответил на слова представителя Пентагона о милитаризации космоса Слуцкий: Россия выступает против милитаризации космоса NASA

Читать 360tv в

Россия не планирует размещать оружие в космосе и держит на контроле ситуацию с точки зрения нейтрализации угроз. Об этом РИА «Новости» заявил председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он прокомментировал слова помощника министра обороны США по космической политике Джона Плама, который заявил о диалоге с российской стороной по вопросам милитаризации космоса. Слуцкий рассказал, что Пентагон распространяет фейки и занимается беспочвенными обвинениями.

Реклама

«У России не было и нет планов размещения в космосе вооружений», — подчеркнул политик.

Он добавил, что стана выступает против милитаризации космоса.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что администрация президента Джо Байдена рассчитывает на поддержку России по резолюции о ядерном оружии в космосе. По его словам, американская сторона разработала вместе с Японией документ, целью которого станет отказ от орбитального вооружения.