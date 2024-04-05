Мир 05 апреля 2024, 06:14 Белый дом рассчитывал на поддержку России по резолюции о ядерном оружии в космосе Советник Кирби: США внесут в Совбез ООН резолюцию по ядерному оружию в космосе CNP/AdMedia / Global Look Press

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В середине апреля США внесут в Совбез ООН резолюцию о запрете на разработку и размещение ядерного оружия в космосе. Белый дом рассчитывает, что Россия поддержит инициативу, заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его процитировал «Интерфакс».

Проект резолюции разработали совместно с Японией. Авторы призовут все страны отказаться от разработки орбитального ядерного оружия и не размещать его в космосе. Джон Кирби уточнил, что документ вынесут на голосование в начале следующей недели.

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«Ожидаем, что Россия поддержит этот проект резолюции», — сказал он.

Россия всегда выступала против ядерного оружия в космосе, заявил президент России Владимир Путин. Он прокомментировал сообщения западных СМИ о вероятном размещении средств поражения для ударов по американским спутникам.