Мир 20 марта 2023, 02:14 Польшу призвали не играть с огнем после заявлений о конфликте с Россией Депутат ГД Шеремет: Польше не стоит играть с огнем опасными заявлениями о России РИА «Новости»

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал руководство Польши не играть с огнем, делая заявления о потенциальном конфликте с Россией. Это, по мнению политика, не только глупо, но и «смертельно опасно», написало РИА «Новости».

Речь идет о заявлении посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который сказал, что его страна вступит в конфликт с Россией, если Украина потерпит поражение.

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«Польше не стоит играть с огнем столь самонадеянными заявлениями», — предупредил Шеремет.

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Он призвал власти страны раз и навсегда уяснить, что агрессия в отношении России бесперспективна. Депутат отметил, что у российской стороны есть оружие, чтобы нарушить планы противника и прекратить любую агрессию.

«Польша должна осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», — подчеркнул политик.

Подобного рода заявления, считает Шеремет, вызваны тем, что США осознают, что Украина уже является отыгранным проектом.

Ранее сообщалось, что правительство Польши стало инициатором передачи Украине истребителей МиГ-29. Как заявил официальный представитель кабмина страны Петр Мюллер, поставки военных самолетов пройдут единой партией от разных стран.