Слухи о влиянии препаратов от COVID-19 на психику Трампа приписали Байдену
«Подобные заявления исходят из ранних обвинений в сторону способностей и психического состояния Байдена. Неоднократно было обвинение в том, что Байден физически не сможет управлять государством. Это связано с тем, что его психическое состояние оставляет желать лучшего. Это старческие последствия его возраста», — пояснила Елисеева.
По ее словам, кандидата в президенты Соединенных Штатов обвиняли в том, что он постоянно все забывает, путается и не может нормально говорить. Елисеева считает, что сейчас лучшее время, чтобы ответить Дональду Трампу и, в свою очередь, предостеречь от его возможной недееспособности из-за препаратов.
Врач-эксперт Тимур Пестерев пояснил, что наличие побочных эффектов у препаратов, которыми сейчас лечат Трампа, не означает, что они обязательно разовьются.
«Препарат („Дексаметазон“ — прим. ред.) довольно хорошо переносится. Если его применять долго, то человек становится более спокойным, но никак не взвинченным. Поэтому здесь, конечно, притянуто за уши», — рассказал Пестерев.
Врач заверил, что это лекарство применяют широко и какой-либо «страшной» побочки у него нет.
Ранее газета New York Times со ссылкой на экспертов сообщила, что Трампа нельзя допускать к ядерной кнопке из-за лекарств, которые он принимает для борьбы с COVID-19. По данным издания, эти препараты якобы могут спровоцировать неадекватные решения по ядерному оружию.
Ранее медики выявили у американского лидера COVID-19. Следующие дебаты Трампа и Байдена решили отменить из-за болезни.