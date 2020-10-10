Дебаты Трампа и Байдена отменили

Встреча должна была пройти 15 октября. Однако оба кандидата «объявили об альтернативных планах на этот день», сказано в заявлении комиссии. В связи с этим стало очевидно, что 15 октября дебатов не будет, добавили там.

Ранее действующий президент Дональд Трамп отказался участвовать в мероприятии, которое решили проводить онлайн. Организаторы настаивали на таком формате из-за того, что у Трампа диагностировали коронавирус.

Байден был согласен дебатировать по видеосвязи. Однако после отказа Трампа заявил, что в этот день будет отвечать на вопросы избирателей.

Трамп, отказываясь от выступления, ссылался на заключение своего лечащего врача, согласно которому президент может вернуться к работе уже 10 октября.

Ранее оба кандидата уже встречались на дебатах. Они переругивались, постоянно переходя на личности. Всего планировалось три раунда дебатов. Во втором предполагалось, что Трамп и Байден ответят и на вопросы зрителей.

Выборы в США состоятся 3 ноября. В большинстве штатов голосование полностью или частично пройдет по почте.