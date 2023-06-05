Мир 05 июня 2023, 18:08 Слухи о гибели Буданова опровергли на Украине Украинские власти назвали данные о гибели главы ГУР Минобороны Буданова вбросом Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Центр противодействия дезинформации Украины опроверг данные о гибели главы Главного управления разведки Кирилла Буданова. Информацию в Telegram-канале ведомства назвали вбросом.

В публикации отметили, что в Сети от имени украинского медиа стали распространять новость о якобы смерти силовика.

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«По этим сообщениям, начальник украинской разведки погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре „Украинский дом“ уже даже продолжается подготовка к его захоронению», — отметили в Центре.

Появившиеся данные о гибели Буданова ведомство назвало информационным вбросом.

На публике глава ГУР Минобороны Украины не появлялся с 29 мая. Его последний пост в Telegram был посвящен угрозам России: Буданов обещал скорый ответ на ракетные удары.

Спустя день Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву. В российском Минобороны отмечали, что киевский режим использовал восемь дронов самолетного типа, пять из которых сбили в Подмосковье из зенитно-пушечного комплекса, а еще три подавили средствами РЭБ.