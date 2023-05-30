Мир 30 мая 2023, 01:13 Глава украинской разведки пригрозил России быстрым ответом на ракетные удары Глава ГУР Украины Буданов в ответ на ракетные удары пригрозил России скорым ответом Freepik

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Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Сообщение руководитель ГУР разместил в Telegram-канале.

«Наш ответ не замедлит. Скоро все все увидят», — написал Буданов.

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Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник, 29 мая, российские силы нанесли ракетный удар по аэродромам Украины. Также уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Воздушную тревогу ночью объявляли по всей Украине. В результате ракетного удара в Киеве пострадала инфраструктура.

Буданов в начале мая заявил в интервью Yahoo News, что Украина «убивала и будет убивать» русских по всему миру. Позже он признал причастность киевского режима к терактам против медийных россиян. Крымчан Буданов назвал «видоизмененными людьми», которых нужно убивать, в ответ на что глава Севастополя заявил, что Буданов появится в городе только на трибунале в качестве обвиняемого.