Слухи о досрочных президентских выборах на Украине опровергли

Никакой логики в том, что Владимир Зеленский хочет уйти с поста президента Украины нет. Впереди еще много работы, а выборы главы государства состоятся по плану в 2024 году.

«Я уверен, что президент не хочет сегодня оставить свой пост, потому что многое еще не сделано, только половина срока прошла. Почему он должен уйти со своей должности, для меня загадка. Логики в этом нет», — приводит РИА «Новости» слова спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова.

Он напомнил, что есть четыре причины, по которым можно провести досрочные президентские выборы. Это смерть, болезнь, импичмент или отставка.

В мае бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в телевизионном эфире заявил, что на Украине могут провести досрочные президентские выборы, и не исключил, что Зеленский объявит о них в день 30-летия независимости страны, 24 августа. Он подчеркнул, что из-за катастрофы в экономике и социальной сфере президенту Украины придется «перезагрузить все то, что происходит», иначе ситуация будет только ухудшаться.