Украине предрекли досрочные выборы президента

На Украине могут провести досрочные президентские выборы. Не исключено, что нынешний глава государства Владимир Зеленский объявит о них в день 30-летия независимости страны.

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева указал в эфире телеканала «Наш» на «четкие признаки досрочных президентских выборов. Вероятно, их назначат осенью.

«Думаю, что он (Владимир Зеленский — прим. ред.) об этом скажет на 30-летие независимости, 24 августа. Выйдет с какими-то инициативами», — сказал политик.

Рева добавил, что из-за катастрофы в экономике и социальной сфере украинский президент будет вынужден «перезагружать все то, что происходит».

Зеленскому, отметил экс-министр, выгодно пожертвовать оставшимися тремя годами президентского срока для победы на выборах. Иначе ситуация для него будет только ухудшаться.

«Сейчас показывает социология, что у него есть реальные шансы победить, и он понимает, что лучший способ дать себе старт еще на пять лет — это сейчас», — подчеркнул Рева.

В случае победы Зеленский, по его мнению, «перезагрузит и правительство, и парламент». Абсолютного большинства президент не получит, но количества лояльных депутатов главе государства будет достаточно.

Владимир Зеленский выиграл выборы президента Украины в 2019 году, набрав по итогам первого тура голосования 30,24% и обогнав всех остальных кандидатов. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей.