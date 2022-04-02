Сложивший оружие боец нацбатальона заявил о желании говорить по-русски

Добровольно сложивший оружие боец украинского националистического батальона «Айдар»* Денис Нурыга заявил, что пошел на такой шаг ради возможности вернуться домой в Крым и говорить на русском языке. Видео с его признанием опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Нурыга рассказал, что родился и вырос в городе Алушта на побережье Крыма. Там до сих пор живут его родители, которых он давно не видел.

«Хочется жить там, потому что на Украине все устали от ущемления русского языка. Вся документация должна вестись на украинском, детей в школе сильно напрягают. А я хочу говорить на том языке, на котором я говорил с детства», — заявил бывший боевик.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опубликовал видео с рассказом добровольно сложившего оружие танкового инструктора ВСУ. Военный объяснил, что сдался в плен, потому что больше не хотел убивать людей.

*«Айдар» — запрещенное в России вооруженное объединение