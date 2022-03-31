«Никогда не буду убивать». Сдавшийся в плен инструктор ВСУ раскрыл схему передвижения украинских националистов

Чеченские бойцы взяли в плен танкового инструктора ВСУ. Он передал российским военным важные сведения о передвижении украинских националистов.

Видео с военнослужащим ВСУ опубликовал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Мужчина сдался в плен, потому что не хотел убивать.

«Я никогда не буду убивать людей — ни русских, ни украинцев», — сказал он.

Кадыров подчеркнул, что украинский военный «жив и невредим». Молодой человек также предоставил много полезных данных.

«Он рассказал много полезной информации о передвижениях подразделений ВСУ, облегчив работу российским бойцам», — написал глава Чечни, пожелав российским военным дальнейших побед.

Накануне чеченский лидер заявил, что Мариуполь удалось почти полностью освободить от засевших в городе украинских националистов. Из города пытались вывезти командование национального батальона «Азов»*, но силы ДНР присланные за ним вертолеты.

*«Азов» — запрещенная в России вооруженная организация.