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    31 марта 2022, 20:45

    «Никогда не буду убивать». Сдавшийся в плен инструктор ВСУ раскрыл схему передвижения украинских националистов

    Кадыров: сдавшийся в плен танковый инструктор рассказал о передвижении нацбатальонов

    Александра Ломейко

    Чеченские бойцы взяли в плен танкового инструктора ВСУ. Он передал российским военным важные сведения о передвижении украинских националистов.

    Видео с военнослужащим ВСУ опубликовал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Мужчина сдался в плен, потому что не хотел убивать.

    «Я никогда не буду убивать людей — ни русских, ни украинцев», — сказал он.

    Кадыров подчеркнул, что украинский военный «жив и невредим». Молодой человек также предоставил много полезных данных.

    «Он рассказал много полезной информации о передвижениях подразделений ВСУ, облегчив работу российским бойцам», — написал глава Чечни, пожелав российским военным дальнейших побед.

    Накануне чеченский лидер заявил, что Мариуполь удалось почти полностью освободить от засевших в городе украинских националистов. Из города пытались вывезти командование национального батальона «Азов»*, но силы ДНР присланные за ним вертолеты.

    *«Азов» — запрещенная в России вооруженная организация.