Словения выразила готовность провести встречу Путина и Байдена

В МИД Словении заявили, что готовы провести у себя в стране встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в словенском дипведомстве сообщили РИА «Новости».

«Словения была бы готова провести у себя такую ​​встречу, если бы оба лидера на это согласились», — сообщили в службе стратегических коммуникаций министерства.

В Белграде отметили, что уже занимались проведением подобных встреч на высшем уровне.

Байден ранее в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести переговоры в третьей стране. Президент США позже уточнил, что рассчитывает встретиться с российским лидером летом в одной из европейских стран.

Американская газета Роlitiсо ранее сообщила, что встреча Путина и Байдена может состояться в Швейцарии, Финляндии, Австрии, Чехии, Словении и даже Азербайджане. Среди других возможных мест для переговоров СМИ также называли Исландию.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никакой информации о подготовке возможной встречи Путина и Байдена пока нет. Об этом сообщало Ura.ru.