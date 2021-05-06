Названы возможные места встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в одной из нейтральных стран — Швейцарии, Финляндии или Австрии. Они уже предложили принять саммит, сообщила газета Politico.

Также переговоры могут пройти в Чехии, Словении и даже Азербайджане, заявили изданию эксперты и бывшие американские чиновники. Среди возможных площадок они также назвали столицы Исландии и Словении.

В апреле Байден созвонился с Путиным и предложил провести встречу в ближайшие месяцы «в третьей стране». В Вашингтоне ожидают, что саммит пройдет в июне, когда Байден будет находиться в Европе.

С 11 по 13 июня Великобритания примет встречу лидеров «большой семерки». А 14 июня в Брюсселе состоится совещание Организации Североатлантического договора (НАТО).

Про словам госсекретаря США Энтони Блинкена, лидеры государств могут обсудить ряд тем, представляющих взаимный интерес. Это, например, продление договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

«Будет полезно, если оба президента смогут поговорить лицом к лицу», — отметил глава Госдепартамента.