Словакия вышлет трех сотрудников посольства России

Три сотрудника посольства России в Братиславе в течение недели должны покинуть Словакию. Об этом заявил словацкий премьер Эдуард Хегер, сообщило РИА «Новости».

Сотрудники российского посольства будут высланы из Словакии в связи с актуальной геополитической обстановкой, а также в свете ситуации в Чехии, объяснил Хегер.

Руководители дипведомств Польши, Словакии и Венгрии накануне выразили солидарность с Чехией в свете недавних действий, предпринятых в отношении России. Главы МИД Вишеградской группы заявили, что осуждают все действия, которые представляют угрозу безопасности суверенных государств и их жителей, сообщала газета «Известия».

Литовские власти в четверг также не исключили высылку дипломатов РФ. Об этом заявила советник президента республики Аста Скайсгирите, писала «Газета.ru».

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек ранее пригрозил высылкой 60 российских дипломатов. В Москве пообещали, что в случае такого решения ответ не заставит себя долго ждать.

Чехия ранее выслала 18 дипломатов РФ в связи с подозрениями в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов.