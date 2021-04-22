Прага пригрозила выслать еще 60 российских дипломатов

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что из страны могут выслать еще 60 сотрудников российского посольства в Праге. Об этом он сообщил в интервью изданию Lidove noviny.

Кулганек потребовал, чтобы Россия вернула 20 чешских дипломатов, которые были высланы в качестве зеркальной ответной меры после депортации 18 сотрудников посольства РФ. Прага заявила, что если это требование не будет выполнено до 13:00, она будет готовить высылку еще 60 российских дипломатов. Москва отвергла этот ультиматум. В МИД РФ заявили, что разговаривать с Россией в таком тоне недопустимо.

Чехия готовится к новой высылке дипломатов, чтобы достичь паритета с количеством сотрудников, которые остались в ее посольстве в Москве. Там сейчас работают только пять дипломатов.

Сотрудников посольства РФ выслали из Чехии под предлогом причастности спецслужб РФ к взрывам, которые произошли на частном складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва решительно отвергла эти обвинения, сообщила «Газета.ru».

В Кремле назвали действия Чехии истерикой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно относятся ко всей этой ситуации, написала газета «Известия».

Литва в знак солидарности с Чехией тоже может выслать российских дипломатов. Об этом рассказало Ura.ru.