Премьер Словакии настоял на скорейшей покупке «Спутника V»

Премьер-министр Словакии Игор Матович выразил возмущение срывом закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он заявил, что страна должна как можно скорее приобрести препарат.

«Минздрав дает тысячи разрешений на использование незарегистрированных лекарств, которые спасут здоровье и жизнь многих людей, и никто даже не задумывался задавать об этом вопросы. Также Минздрав сегодня может дать разрешение на использование вакцины „Спутник V“», — написал премьер в Facebook.

Он добавил, что тот, кто хочет подождать регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных препаратов, просто не желает, чтобы лекарство было у Словакии. Оттягивание заключения договора на поставку грозит тем, что дозы будут распроданы.

« [Эти люди] хотят, чтобы мы и далее полагались на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных Евросоюзом. Они хотят, чтобы мы страдали от локдауна и напрасных смертей», — заявил Матович.

Ранее министр здравоохранения страны Марек Крайчи сообщил, что представители партии «За народ» в правительстве Словакии наложили вето на предложение приобрести «Спутник V».