Словакия отказалась от новых закупок «Спутника V»

Власти Словакии не планируют снова закупать российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V». С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Иван Корчок.

«Сегодня мы видим, что количество тех, кто хотел бы пройти вакцинацию „Спутников“, значительно снизилось», — заявил глава словацкого министерства. Его слова привело издание Slovensko.

На сегодняшний день, по словам дипломата, интерес к вакцинации российским препаратом проявили от пяти до шести тысяч человек. При этом, как заметил Корчок, в стране есть запас из 200 тысяч доз «Спутника V», поэтому необходимости в закупке дополнительных доз нет.

Руководство Словакии рассматривает возможность разрешить въезд на территорию страны иностранцам, которые привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщили местные СМИ.