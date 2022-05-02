Канцлер ФРГ назвал возможные сроки отказа Евросоюза от энергоносителей из РФ

Евросоюз планирует отказаться от части импорта российских энергоносителей уже летом. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете The Indian Express.

«Мы прекратим поставки российского угля этим летом, мы откажемся от российской нефти до конца года, и мы серьезно сократим поставки газа из РФ», — сказал он.

Шольц отметил, что антироссийские санкции нанесли урон и европейской экономике.

«Многие страны присоединились к этим санкциям, даже при том, что они неизбежно несут экономические издержки для нас самих», — сказал канцлер ФРГ.

Антироссийские меры уже отразились на жизни граждан западных стран. В частности, выросли цены на продукты питания и топливо. Французский политолог, экономист Александр дель Валль предположил, что введенные против России санкции приведут к бунтам по всей Европе. По его словам, ЕС ждет «взрыв цен» на продукты из-за ограничения импорта из РФ, а также крах местной валюты — евро.