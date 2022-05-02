Канцлер ФРГ назвал возможные сроки отказа Евросоюза от энергоносителей из РФ
Канцлер ФРГ Шольц предположил, что Евросоюз летом начнет отказываться от российских энергоносителей
Евросоюз планирует отказаться от части импорта российских энергоносителей уже летом. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете The Indian Express.
«Мы прекратим поставки российского угля этим летом, мы откажемся от российской нефти до конца года, и мы серьезно сократим поставки газа из РФ», — сказал он.
Шольц отметил, что антироссийские санкции нанесли урон и европейской экономике.
«Многие страны присоединились к этим санкциям, даже при том, что они неизбежно несут экономические издержки для нас самих», — сказал канцлер ФРГ.
Антироссийские меры уже отразились на жизни граждан западных стран. В частности, выросли цены на продукты питания и топливо. Французский политолог, экономист Александр дель Валль предположил, что введенные против России санкции приведут к бунтам по всей Европе. По его словам, ЕС ждет «взрыв цен» на продукты из-за ограничения импорта из РФ, а также крах местной валюты — евро.