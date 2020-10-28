Слова Трампа о зависти России и КНР к американскому оружию назвали предвыборным трюком
«Если мы говорим по факту, отбросив вот эту вот всю пропагандистскую шелуху, то нужно понимать, что во многих вещах уступают и России, и Китаю. Особенно в разработке новых технологий. Я имею в виду не только гиперзвук. России они существенно уступают в комплексах ПВО», — отметил Леонков.
Собеседник отметил, что Штаты далеко обогнали все страны в области беспилотников. Еще у них самая большая в мире спутниковая группировка.
«Завидовать такому преимуществу я бы не стал. Все такие преимущества быстро нивелируются во время глобального конфликта. То есть сводятся на нет», — добавил эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Висконсине заявил, что американские вооруженные силы — лучшие в мире, поэтому Москва и Пекин якобы завидуют Вашингтону, пишет RT.